La perte étant relativement importante dans la restauration scolaire. On estime que 100 grammes de nourriture par repas et par enfant partent chaque jour à la poubelle, soit 10 tonnes par an. Un chiffre qui reste toutefois en-dessous de la moyenne nationale qui est de 120g par repas et par enfant. Pour autant, cette quantité pourrait être réduite encore davantage. C’est en tous cas le souhait de la Communauté de communes qui a lancé un plan d’actions pour expliquer aux enfants comment et pourquoi éviter le gaspillage alimentaire. On écoute son président Mickaël Vallet :

Des actions de sensibilisation sont menées dans les cantines du territoire comme vendredi dernier à l’école élémentaire du Gua. Une poubelle vivante est venue informer les élèves à la pause déjeuner. Eva-Maria Dautry-Autin est la coordinatrice de l’association Terdev, en charge de cette action de prévention :

Il faut savoir que le repas étant facturé en moyenne 2,47 euros aux parents, ce sont 59 centimes qui partent ainsi chaque jour à la poubelle, soit un total estimé à 60 000 euros par an.