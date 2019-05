Une 4e édition qui va se dérouler du 19 au 24 mai. Toujours sur les thèmes du sport, de la santé et du bien-être. Avec un focus cette année sur l’alimentation et l’environnement. On écoute Yvan Frich, responsable du service d’animation territoriale à Vals de Saintonge communauté :

Associations, écoles, collèges et communes de l’ensemble du territoire seront mobilisés pour proposer une semaine riche en animations et en activités sportives. Corinne Etourneau-Grégoire, vice-présidente en charge de l’animation locale, nous détaille les temps forts de cet évènement :

L’an dernier, l’évènement avait rassemblé environ 3000 personnes. L’objectif est de dépasser cette année la barre des 4000. Pour en savoir plus sur le programme, rendez-vous sur valsdesaintonge.fr