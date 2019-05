Le Stade rochelais remonte la pente en Top 14. Les Maritimes se sont imposés samedi soir après une rencontre difficile à domicile face à Toulon. Le score 30 à 21 à l’issue de cette 24e journée, marquée par le retour de l’ancien coach Patrice Collazo, actuel entraîneur des Toulonnais, qui a été applaudi par les Rochelais. Les Jaune et noir, qui étaient 6e, sont désormais 4e du classement. Un pas de plus vers les barrages et de très bon augure avant la finale de Challenge cup vendredi soir à Newcastle face à Clermont.