Un nouveau cas de capricorne asiatique détecté à Royan. Une jeune larve a été capturée dans l’un des jardins déjà infesté l’été dernier. Cette nouvelle découverte fait suite à une campagne d’éradication dernièrement menée par la DRAAF, la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, accompagnée d’une équipe cynophile. Elle n’a pas d’incidence sur le périmètre soumis aux mesures de lutte contre l’insecte. La mairie de Royan rappelle que, pour des raisons préventives, les érables, agrumes et rosiers doivent être arrachés et détruits dans un rayon de 100m. De nouvelles opérations de surveillance seront menées au mois d’août.