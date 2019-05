Contrôle réussi pour le Club de tir marennais de Saint-Just-Luzac. Ce matin, il a fait l’objet d’une inspection des services de la Direction départementale de la cohésion sociale et la gendarmerie, placée sous l’égide du sous-préfet de Jonzac Jérôme Aymard, qui est aussi responsable du Pôle départemental des armes. Instance chargée du contrôle régulier de toutes les déclarations et autorisations de détention d’armes de catégorie B. Il y en a plus de 60 000 dans le département. Tout a été passé au crible. Le tir étant une activité très réglementée. On écoute le sous-préfet de Jonzac Jérôme Aymard :

Et des contrôles comme celui-ci, les autorités en organisent tous les six mois dans les armureries et les clubs de tir du département.