A tel point qu’une semaine lui est spécialement consacrée dès lundi, du 6 au 10 mai. Plusieurs acteurs de l’emploi se mobilisent pour présenter les différentes filières et les métiers : auxiliaire de vie, agent de soins, éducateur spécialisé, assistante sociale ou encore aide médico-psychologique. La liste est longue. Et le travail ne manque pas. Sur le territoire, l’offre serait nettement plus importante que la demande, selon Sylvie Lechevallier. C’est la directrice de la Maison des initiatives et des services de Marennes qui organise la Semaine des métiers du sanitaire et du social :

Et rendez-vous du 6 au 10 mai de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 à la Maison des initiatives et des services de Marennes, 24 rue Dubois-Meynardie. A noter que deux visites d’entreprises seront proposées le jeudi à 14h30 à la maison de retraite l’Océane à Grand-Village-Plage, et le vendredi à 14h30 au foyer de Lannelongue à Saint-Trojan-les-Bains. Uniquement sur inscription au 05 79 86 01 50.