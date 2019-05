La signature hier à Saint-Sornin d’une convention visant à mieux protéger le marais de Brouage. Une convention sur 10 ans passée entre la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels qui en assure la gestion depuis plus de 20 ans, et le Conservatoire du littoral qui est propriétaire du foncier. L’objectif étant de préserver la nature et la biodiversité, tout en valorisant le patrimoine local et en favorisant les activités agricoles et conchylicoles traditionnelles grâce à l’acquisition de nouveaux terrains. Les explications d’Odile Gauthier, directrice du Conservatoire du littoral :

Et c’est en mutualisant les efforts et les connaissances de tous que l’ensemble des acteurs du territoire souhaitent mener des actions concrètes de préservation de cette zone humide. Christophe Lépine, président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, nous précise les enjeux :

Une cinquantaine d’exploitants agricoles locaux participent à la valorisation de près de 900 hectares du marais de Brouage en y faisant pâturer leurs animaux, préservant ainsi durablement le site. Benoît Biteau, président du Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes, conseiller régional et agriculteur bio à Sablonceaux :