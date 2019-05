Quelle sera la teneur du défilé de ce 1er mai ? En Charente-Maritime, la CGT, FO, la FSU, Sud, solidaires et l’organisation lycéenne UNL appellent à cinq rassemblements. A 10h place Charles-de-Gaulle à Royan. Et à 10h30 place de Verdun à La Rochelle, devant le Palais de justice de Saintes, place Colbert à Rochefort et au Jardin public à Jonzac. Au cœur des revendications : la hausse des salaires et du Smic, plus de pouvoir d’achat et l’abandon des réformes en cours.