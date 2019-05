Le Train des mouettes reprend du service aujourd’hui entre Saujon et La Tremblade. Une nouvelle saison démarre pour des voyages à toute vapeur à travers les marais de la Seudre. L’occasion de revivre les transports de l’époque de la fin du XIXème, comme si vous y étiez. Et ce grâce au travail des 120 bénévoles et 6 salariés de l’association Train et traction 17 qui exploite le Train des mouettes et qui entretient à l’année quatre gares, les wagons et la locomotive classée monument historique. Marion Souverain, chargée de développement :

La saison 2019 du Train des mouettes s’annonce riche en évènements et en animations. Marion Souverain :

Le Train des mouettes circule du jeudi au dimanche, et tous les jours à partir du 13 juin jusqu’à fin septembre. Entre Saujon, Mornac-sur-Seudre (classé Plus beau village de France), Chaillevette (haut lieu de l’ostréiculture) et La Tremblade.