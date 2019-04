Le géant américain du burger, qui devait ouvrir son restaurant fin juin, préfère reporter le rendez-vous à l’automne prochain, en raison des tensions qui règnent autour du projet d’installation. La direction souhaite en effet ouvrir dans un climat plus serein et apaisé.

C’est en effet loin d’être le cas aujourd’hui. Tentatives d’intimidations, menaces, recours judiciaires… Les conditions ne sont pas propices à l’ouverture du restaurant dans un très proche avenir, au tout début de l’été. C’est ce que vient de nous confier Hervé Gautrot, le gérant, franchisé McDo, qui possède également les restaurants de Surgères et Rochefort nord et sud. Amer face à une situation qui s’enlise, bien que très enthousiaste à l’idée d’ouvrir le premier McDo de l’île d’Oléron, il se dit que finalement la meilleure solution est de terminer les travaux actuellement en cours, et de recruter dans un climat, je cite, « serein et apaisé ». Ne serait-ce que pour le bien de ses équipes dont il a la responsabilité, comme il le rappelle. Aujourd’hui, les conditions ne sont pas réunies. Farouchement opposé au projet d’implantation de l’enseigne américaine sur sa commune, le maire Grégory Gendre s’est pourvu en cassation, suite à la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui l’a contraint à accorder le permis de construire. Ce même permis qui est aujourd’hui contesté par deux riverains et une association devant le tribunal administratif de Poitiers.