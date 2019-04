La Communauté d’agglomération Royan Atlantique annonce le retour des Jeudis musicaux. 31e édition d’un évènement très attendu l’été par les touristes, mais aussi et surtout par les locaux qui représentent 65% des spectateurs. 33 concerts de musique classique et jazz seront joués du 6 juin au 19 septembre, dans les églises et les temples du territoire. Plus de 200 artistes sont attendus. On y apprécie la qualité de la programmation. Yann Le Calvé, directeur artistique, nous présente cette édition 2019 :

Un succès qui ne se dément pas. Mais difficile de parler de succès populaire selon Vincent Barraud, vice-président de la CARA en charge de la culture :

Nouveauté cette année pour la billetterie, un système de réservation en ligne sera proposé. Il ne sera plus possible d’acheter des billets le soir des concerts. Et ce afin de mieux gérer l’affluence et de ne pas causer de frustrations.