La commune de Marennes-Hiers-Brouage va accueillir le premier festival des Arts et Neurosciences. Ça s’appelle Cerv’Odyssée. L’évènement aura lieu du 13 au 15 juin et aura pour mission de proposer trois jours de vulgarisation scientifique et artistique. Trois jours pour découvrir les besoins et les potentiels de son cerveau, de comprendre les dernières avancées dans le domaine des neurosciences et leur intérêt pour la santé, l’éducation et les arts. Sous forme de conférences par des experts, des spectacles, des films, des jeux, des ateliers et une expo.