Scène ouverte avec le chanteur Baptiste Pizon de Fontenay-le-Comte(85) pour la promo de son troisième album « Rano Kau ». Il sera en concert le vendredi 26 avril à 21h au bar « La Chopine » à Fontenay-le-Comte.

Baptiste Pizon est auteur, compositeur et producteur indépendant. Baptiste Pizon présente un troisième album studio brut et poignant intitulé Rano Kau. Enregistré seul et en configuration live, ce nouveau répertoire a pour trame de fond un séjour initiatique sur l’île de Pâques. Sur scène, ce “one man band-chanson-rock” est à la fois aérien et nerveux à l’image d’un parcours artistique toujours en mouvement et totalement alternatif depuis 2011 (…).

http://www.baptiste-pizon.com/

https://www.facebook.com/baptistepizon/