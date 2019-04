Prudence aux abords du littoral charentais et en mer. C’est aujourd’hui que débutent les grandes marées. De forts coefficients sont attendus jusqu’à dimanche. Les plus élevés : 107 ce soir à 18h et 108 demain à 6h25. Les pompiers de Charente-Maritime rappellent les conseils de vigilance : consulter la météo, informer ses proches, avoir un moyen de communication, et consulter les horaires des marées. En cas d’urgence en mer : il faut composer le 196.