L’Association des maires de France de la Charente-Maritime se mobilise pour Notre-Dame de Paris. Le président Michel Doublet et les membres du bureau ont décidé d’accorder une contribution de 5 000 euros aux travaux de réhabilitation de la cathédrale. Un élan de solidarité voulu par les élus, après le terrible incendie qui a ravagé l’édifice. Le Président Emmanuel Macron veut le rebâtir en cinq ans. « Il va falloir rassembler toutes les énergies, publiques et privées, pour reconstruire et sauvegarder Notre-Dame de Paris », indique l’AMF 17.