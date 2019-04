Scène ouverte avec le programmateur Yoann Desouche de l’Association « La Dynamo » de Niort pour la promotion de la 3e édition du Mini Festival (mais c’est pas la taille qui compte… !) qui aura lieu du 25 au 27 avril à Niort.

“La Dynamo est en quelque sorte un syndicat indépendant des « usagés de cultures » qui ont décidé de ne plus subir l’offre culturelle, mais de la créer ensemble et démocratiquement, avec une ouverture d’esprit animée par un certain nombre de valeurs telles que la collaboration, l’échange, la curiosité, la volonté de toujours découvrir et faire connaître les cultures alternatives, émergentes ou populaires. Notre programmation musicale vise à donner un coup de pouce aux artistes locaux de talent, en les mêlant à des artistes nationaux ou internationaux, plus aguerris. Mais aussi la Dynamo Citoyenne, c’est une sorte d’incubateur d’actions citoyennes : Disco-soupe, troc’fringues, gratiféria, repair café, troc’graines et bien d’autres rendez-vous Fraternels et Dynamocratics sont en cours d’élaboration”.

https://www.facebook.com/Minifestivaldynamo/

https://ladynamo79.fr/