Le coup d’envoi samedi du Festival international du cerf-volant et du vent à Châtelaillon-Plage. Trois jours de compétition pour cette 26e édition qui promet d’en mettre une nouvelle fois plein les yeux aux plus de 50 000 spectateurs attendus. Un évènement qui va de nouveau magnifier le ciel du littoral châtelaillonnais, grâce au concours de plus de 300 cervolistes. Jean-Christophe Mercorelli, directeur de la station balnéaire de Châtelaillon-Plage, en charge de l’organisation, nous présente le programme :

Autre nouveauté : la mise en place d’un espace dédié aux mobilités, aux nouvelles énergies et à des expériences 3D. Rendez-vous dès samedi matin plage Nord.