Toutes les cathédrales de France à l’unisson pour rendre hommage à Notre-Dame-de-Paris. Elles sonneront en même temps tout à l’heure à 18h50. C’est à cette heure qu’avait débuté lundi soir l’incendie qui a ravagé l’édifice. Un moment de recueillement et de solidarité spirituelle voulu par tous les diocèses de France, dont celui de La Rochelle et Saintes. On écoute son évêque Mgr Georges Colomb :

Mgr Georges Colomb qui a appris le drame lors de la messe chrismale lundi à l’église de Marans. Il nous explique avoir eu un rapport particulier, voire même privilégié avec Notre-Dame-de-Paris :

Mgr Colomb qui nous précise que le diocèse de La Rochelle et Saintes a reçu de nombreux messages de solidarité depuis lundi, et des demandes pour aider financièrement à la reconstruction de la cathédrale. Le Premier Ministre Edouard Philippe a précisé ce midi que quatre organismes étaient habilités à recevoir les dons : le Centre des monuments nationaux, la Fondation du patrimoine, la Fondation de France et la Fondation Notre-Dame.