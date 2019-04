L’accident de camping-car survenu hier en fin de matinée à Charron a finalement fait un mort. Un homme de 72 ans est décédé. Il s’agissait du conducteur du véhicule qui a violemment percuté un arbre après une sortie de route. Il circulait sur la D9 lorsque le drame s’est produit, aux alentours de 11h30. Une femme de 70 ans et son petit-fils de 9 ans ont été grièvement blessés. La première a été transportée en urgence absolue vers le centre hospitalier de La Rochelle. Et le second a été évacué en hélicoptère vers le CHU de Poitiers. Une fillette de 6 ans a été plus légèrement blessée. Parmi les moyens mobilisés sur place : 26 pompiers, 4 ambulances, 2 véhicules de secours routiers, 2 équipes du Smur, 2 hélicoptères et 1 médecin. La gendarmerie a mis en place une déviation le temps de l’intervention des secours. Une enquête a été ouverte.