Le jeu présenté par Cyril Féraud est de retour et propose une aventure entre La Rochelle et l’estuaire de la Gironde, en passant par les îles de Ré et d’Oléron, et même Fort Boyard et l’Hermione. Les deux candidats rouge et bleu vont devoir résoudre trois énigmes pour trouver la Rose des vents et tenter de remporter le trésor.