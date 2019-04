Deux nouvelles communes de Charente-Maritime rejoignent le dispositif de « Participation citoyenne ». Ce matin, les maires de Soubise et Bourcefranc-le-Chapus, près de Marennes, ont signé le protocole de coopération avec le sous-préfet de Rochefort et le commandant de la gendarmerie de Rochefort. Un dispositif de lutte contre la délinquance, qui s’inscrit dans le cadre de la Police de sécurité du quotidien. On écoute le maire de Bourcefranc Guy Proteau :

Le dispositif de Participation citoyenne associe, comme son nom l’indique, directement les habitants à la sécurité, comme le souligne le chef d’escadron Ludovic Burette, commandant de la compagnie de gendarmerie de Rochefort :

Il s’agit d’un dispositif efficace qui a déjà fait ses preuves dans d’autres communes du territoire, grâce à la mobilisation des habitants. Jean-Paul Normand, sous-préfet de l’arrondissement de Rochefort :

Une quinzaine de communes du territoire ont déjà signé le protocole en Charente-Maritime.