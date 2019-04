L’association Charente-Maritime Ukraine se mobilise à partir de demain. Pendant une semaine, elle accueille la tournée du groupe vocal Orpheus, et celle des Joyeux petits souliers. Une école de danse de Lviv, une ville de l’Ouest ukrainien. L’objectif étant de récolter des fonds pour aider les populations locales dans un pays en proie à une profonde crise économique et à des conflits armés avec les Russes et pro-Russes. On écoute Pierre Lapierre, vice-président :

Et chaque année, l’association Charente-Maritime Ukraine organise deux voyages sur place pour vérifier et contrôler que l’argent collecté sert bien aux actions définies. La tournée débute demain avec Orpheus à 18h30 à la base nautique de La Flotte-en-Ré. Puis mardi à 15h au casino de Fouras. Les Joyeux petits souliers se produiront à Longèves jeudi soir (20h30 salle L’Envol). Vendredi à Rivedoux (20h30 salle Vergnaud). Samedi à Tonnay-Charente (20h30 salle des fêtes). Dimanche à Arvert (16h salle des fêtes). Et lundi à Surgères (16h à Castel park).