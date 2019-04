Les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime sont intervenus vers 11h30, suite à un accident impliquant un camping-car. Leur action a permis d’extraire quatre victimes du véhicule. Après un premier bilan par le médecin pompier et ceux des Smur 17 et 85, trois blessés ont été classés en urgence absolue. Et le dernier, en urgence relative. Deux hélicoptères dont Dragon 17 se sont rendus sur place. La gendarmerie a mis en place une déviation le temps de l’intervention des secours.