L’inauguration ce week-end de Futuropolis au parc du Futuroscope, près de Poitiers. Un parc dans le parc, destiné en priorité aux plus jeunes. Il s’agit en fait d’une version améliorée du Village des enfants, qui a été totalement repensé en véritable cité, où les enfants sont rois et peuvent s’amuser à devenir pompier, pilote, aviateur ou encore sauveteur en mer. On écoute Rodolphe Bouin, le président du directoire du Futuroscope :

L’inauguration a eu lieu samedi matin en présence de la marraine Elodie Gossuin, ex-Miss France et animatrice radio. Mais aussi de plusieurs personnalités, à l’image de la jeune comédienne Lévanah. Ou encore de l’actrice Anne Caillon, alias Flore Vallorta dans la série de TF1 « Demain nous appartient », ravie d’avoir été invitée avec ses filles :

Les deux tiers de la clientèle étant avant tout composés d’un public familial, Futuropolis risque donc d’être fortement plébiscitée par les visiteurs du Futuroscope. Rodolphe Bouin :

Prochain gros investissement en 2020 avec l’ouverture de l’attraction la plus chère du Futuroscope jamais réalisée. Un voyage vers la planète Mars à la sauce roller coaster.