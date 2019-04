L’émotion après le terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris hier. Le feu est maîtrisé, mais les dégâts sont importants. Il ne reste plus rien de la charpente ni de la flèche qui sont partis en fumée. Les réactions sont nombreuses en Charente-Maritime. A commencer par celle des pompiers du département qui se disent de tout cœur avec leurs collègues de Paris, en se rappelant de l’incendie de l’hôtel de ville de La Rochelle survenu en 2013. Tout comme le maire de la ville Jean-François Fountaine. « Une très grande tristesse de voir cet emblème de Paris et de la France ravagé par les flammes. Ces images horribles réveillent en nous de douloureux souvenirs », écrit-il sur twitter.

« Quelle tristesse de voir notre cathédrale partir en fumée » a pour sa part twitté la députée de Rochefort-Aunis Frédérique Tuffnell. Pour le député de Royan Didier Quentin, « nous sommes tous des enfants de Notre-Dame et en pleurs devant cet incendie qui réduit en cendres une partie de notre histoire nationale et au-delà… ». « Au-delà des catholiques, c’est toute la nation française qui est horrifiée », a commenté le président de la Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset, qui a proposé son aide. « La Région se mobilisera », a-t-il déclaré. « En tant qu’important massif forestier, pourquoi ne pas s’organiser pour la reconstruction de la charpente, en fournissant du chêne et du châtaigner ».

Hier soir, le président Emmanuel Macron a pris l’engagement de reconstruire la cathédrale, monument le plus visité d’Europe. Il a également annoncé qu’une souscription nationale et même internationale doit être lancée dès aujourd’hui. Ce dont se réjouit le député de la 4e circonscription de la Charente-Maritime Raphaël Gérard. « Le mécénat populaire au service de notre histoire, notre patrimoine, notre bien commun », a-t-il commenté sur les réseaux sociaux.

A noter que le parquet de Paris a ouvert hier soir une enquête pour destruction involontaire par incendie.