La Rochelle reprend la main de la plus belle des manières. En s’imposant samedi soir avec une très large victoire face à Pau. Les Maritimes ont dominé le jeu lors de cette 22e journée du championnat de Top 14. Le score : 71 à 21 avec 10 essais marqués et le point de bonus offensif. Une belle opération qui permet aux Rochelais de remonter à la 7e place du classement et de revenir dans la course aux qualifications. Retour en Challenge cup samedi prochain avec la demi-finale à domicile face aux Sale sharks. C’est à 18h30 au stade Marcel-Deflandre.