Les militants viendront de Poitiers, Angoulême et Saintes pour ce rassemblement en Charente-Maritime afin d’alerter sur l’urgence climatique et sociale. Le rendez-vous est fixé à 14h place de Verdun. Cette marche fera l’objet d’une convergence des luttes avec le collectif signataire de l’appel des 50 pour la liberté de manifester et contre la loi anti-casseurs. De nombreuses associations et ONG ont prévu de se mobiliser comme Greenpeace, France nature environnement, Alternatiba, Les coquelicots ou Bassines non merci. Une conférence sur l’agriculture est prévue à 16h30 au parc Charruyer.