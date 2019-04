C’est l’étonnante découverte faite par les services de gendarmerie le 4 avril dernier. Une trentaine de pendentifs, bagues et autres bracelets ont été retrouvés enfouis dans les bois de Boucard. Ils auraient été probablement dérobés selon les enquêteurs de la brigade de Surgères, qui cherchent à en déterminer la provenance. Les bijoux ont été photographiés et figurent depuis ce matin sur la page Facebook de la gendarmerie de la Charente-Maritime. Les propriétaires, qui reconnaîtront leurs biens et qui pourront en justifier l’appartenance, sont invités à se manifester auprès de la gendarmerie de Surgères en contactant le 05 46 07 00 46.