La Rochelle n’a plus le droit à l’erreur. Les Maritimes doivent s’imposer ce samedi soir face à Pau, à l’occasion de la 22e journée de Top 14. Après une 5e défaite d’affilée face à Castres le week-end dernier 25 à 11, les Jaune et noir entendent bien renouer avec le succès pour espérer une qualification en phases finales. Désormais 8e, ils restent favoris face à la section paloise classée 11e. Ils s’étaient imposés à l’aller 28 à 23. On écoute le 3e ligne Kevin Gourdon :

La Rochelle/Pau, c’est ce samedi soir à 18h au stade Marcel-Deflandre.