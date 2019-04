Scène ouverte avec le producteur Julien Leroy de Cyclone Production de la Roche-sur-Yon (85) pour la promo du concert « Les violons de France » avec le violoniste Fréderic Moreau qui aura lieu le dimanche 14 Avril à 16h30 au Temple Protestant de La Rochelle (17).

Directeur musical et soliste, Frédéric Moreau a su adapter un répertoire où la virtuosité occupe une place importante avec son nouvel album « Il Cannone », en hommage à Paganini. Fervent défenseur de la musique du plus charismatique virtuose de tous les temps, Niccolò Paganini, il met un point d’honneur à faire redécouvrir sa magie au public. Lauréat des premiers prix à l’unanimité de violon et de musique de chambre du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Frédéric Moreau fonde en 1995 l’orchestre « Les Violons de France ». Cet ensemble à cordes remporte rapidement un vif succès grâce à deux qualités essentielles : l’exceptionnelle virtuosité de ses musiciens et solistes ainsi que l’extraordinaire complicité qui habite les membres de l’orchestre. Captivant le public par ses interprétations, son charisme et son incroyable virtuosité, Frédéric Moreau est invité dans de nombreux festivals français et internationaux (le Festival Radio France de Montpellier, Celebrity Concert Series » (USA)…) et dans de prestigieuses salles de concert à travers le monde (Baletto di Millano (Italie), Seoul Art Center (Corée du Sud). Conscient de son rôle social, l’orchestre « Les Violons de France » apporte régulièrement son soutien à des actions et des organismes humanitaires (APEI, ADAPEI, Rotary Club, Lions Club, “Art Works for Kids”, etc…). L’orchestre se consacre également à la formation musicale des jeunes par l’intermédiaire de spectacles éducatifs thématiques dont l’aspect à la fois ludique et pédagogique, remporte un vif succès auprès des enfants, des enseignants et des parents. Le violon diaboliquement virtuose de Frédéric Moreau, à la manière d’un Paganini, provoque l’enthousiasme sur scène et déploie une sorte d’extraordinaire feu d’artifice : une musique qui rend heureux !

https://www.violonsdefrance.fr/fr