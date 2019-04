Nouvelle saison pour Cycle and sound en Aunis Sud. L’évènement porté par la Communauté de communes, qui consiste à découvrir le patrimoine local au cours d’une balade musicale à vélo, débute ce dimanche à Saint-Saturnin-du-Bois. Le principe évolue cette année, avec l’organisation de deux rendez-vous, contre trois précédemment. Et désormais le dimanche, et non plus le samedi. Marine Lardière du service communication et tourisme nous détaille le programme de cette première :

La balade à vélo est facultative. Le concert débute à 16h30. A noter que le second Cycle and sound de la saison est prévu le 26 mai à Saint-Pierre-la-Noue.