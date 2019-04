L’appel à la mobilisation pour le droit et la liberté de manifester. Plusieurs signataires de Charente-Maritime, des organisations associatives, syndicales et politiques, et des gilets jaunes, invitent les citoyens à se rassembler samedi à 14h place de Verdun à La Rochelle. La manifestation vise à protester contre la loi anti-casseurs que vient d’adopter le Parlement. Les militants dénoncent des mesures liberticides.