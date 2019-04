47e édition de l’évènement qui s’intéresse aux cultures marines et aux activités de mer et qui va se dérouler sur la place Brochard à Ronce-les-Bains. Trois jours de découverte pour ce salon d’abord réservé aux professionnels, mais qui s’ouvre désormais davantage au grand public. Une volonté de la mairie qui a repris son organisation. On écoute Laurence Osta-Amigo, maire de La Tremblade/Ronce-les-Bains :

Une cinquantaine d’exposants seront présents. Au programme : des expositions, conférences, essais en mer et dégustations de produits de la mer avec la Navicule bleue et des étudiants du Lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc. Mais aussi un concert demain soir et des ateliers, dont un pour apprendre à ouvrir des huîtres sans se couper. L’entrée est libre. Ouverture de 10h à 19h aujourd’hui et demain, et de 10h à 20h samedi. Plus d’infos sur salon-conchyliculture.fr