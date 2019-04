L’école maternelle reste la priorité du gouvernement. Le recteur de l’Académie de Poitiers Armel de la Bourdonnaye est venu le rappeler hier matin à l’école maternelle de Moëze, près de Marennes, à l’occasion de la Semaine de la maternelle qui a débuté lundi. Un cycle fondamental pour l’apprentissage du langage et la compréhension du monde, qui va bénéficier de moyens renforcés dès la rentrée prochaine dans notre académie. On écoute le recteur :

Le recteur a pu s’entretenir avec l’équipe enseignante et les élèves de l’école maternelle de Moëze. Un établissement qui accueille 50 élèves en petite, moyenne et grande section, et qui est exceptionnellement ouvert cette semaine aux parents, venus découvrir l’apprentissage avec des jeux de mathématiques. Marie Mercier, la directrice :

Un exercice qui s’inscrit dans le cadre du projet d’école. Un projet axé principalement sur le langage, en raison du faible niveau des élèves :

Après l’école maternelle de Moëze, le recteur s’est ensuite rendu au Château-d’Oléron pour assister à des jeux de manipulation et de modelage. L’une des 800 actions proposées dans le cadre de cette 6e Semaine de la maternelle qui a lieu dans près de 300 écoles de l’académie.