Plusieurs centaines d’offres d’emploi en alternance à pourvoir cet après-midi à Rochefort. L’Espace régional d’orientation Rochefort océan organise son 7e Forum de l’alternance. De nombreux recruteurs et organismes de formation seront présents, et proposeront des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation du CAP à Bac + 5. Yann Godefroy, coordonnateur de l’Espace régional d’orientation Rochefort océan, nous en dit plus :

Rendez-vous de 14h à 17h au Palais des congrès de Rochefort. Pour les personnes intéressées qui habitent dans le secteur de Marennes, la Maison des initiatives et des services propose un service de transport. Il faut s’inscrire au 05 79 86 01 50. Le rendez-vous est donné à 13h30 devant le cinéma l’Estran de Marennes. Munissez-vous de CV.