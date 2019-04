La Chambre de commerce et d’industrie vient de tirer un bilan positif de l’activité sur son secteur qui va de Surgères à Jonzac et de Marennes-Oléron à Saint-Jean-d’Angély. +4% d’entreprises en plus en 2018. Soit 896 sociétés nouvellement créées sur un total de plus de 18 000. Démontrant ainsi le dynamisme des territoires qui restent attractifs pour les porteurs de projets. Et surtout, les entreprises sont plus pérennes comme le souligne le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Rochefort-Saintonge Hervé Fauchet :

Le nombre de radiations a diminué de seulement 8,2%, malgré un contexte économique difficile, qui s’est extrêmement tendu avec le mouvement des gilets jaunes. Hervé Fauchet :

Parmi les secteurs porteurs : à Rochefort, l’aéronautique se porte très bien. De même que le secteur viticole dans le sud du département. Le tourisme sur Royan-Marennes-Oléron. Une attention particulière est désormais portée sur Saint-Jean-d’Angély où la filière bio et le thermalisme sont en développement.