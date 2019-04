Le coup d’envoi ce soir des vacances scolaires pour la zone C. Signe de l’arrivée des premiers touristes en Charente-Maritime. Les professionnels sont dans les starting-blocks pour recevoir les visiteurs qu’ils espèrent nombreux pendant ces vacances de Pâques. A l’Office de tourisme Aunis Marais poitevin, tout est prêt pour informer et conseiller la clientèle. Une bourse d’échange a même été organisée cet après-midi à Castel park à Surgères entre les prestataires et les hébergeurs du territoire. Un temps fort de l’activité touristique qui marque le coup d’envoi de la saison. Julie Touya, directrice de l’Office de tourisme Aunis Marais poitevin :

Un moment d’échange convivial qui permet à Gwénola, de l’Embarcadère Marais plaisance à Marans, de présenter son activité aux hébergeurs et autres prestataires du secteur :

Et à l’occasion du coup d’envoi de la saison, l’Office de tourisme Aunis Marais poitevin offre à partir de demain un pack spécial à tous les grands-parents qui vont accueillir leurs petits-enfants. Julie Touya :

Et parmi les nouveautés de cette nouvelle saison, l’ouverture en juin d’un circuit Terra aventura à Marans.