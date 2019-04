Scène ouverte avec le groupe Seven Team du Vanneau (79) pour la promo de son concert qui aura lieu le samedi 6 Avril à 20h30 à la salle de la Grange bleu de Bessines (79).

Seven Team : groupe de rythm’and blues composé de 7 musiciens deux-sévriens et au répertoire allant de Wilson Pickett à Nino Ferrer en passant par Sam and Dave, Johnny Hallyday ou Tina Turner.