Le coup d’envoi ce matin de la collecte de la Banque alimentaire. Pendant trois jours, 800 bénévoles vont se mobiliser en Charente-Maritime. Ils seront positionnés à la sortie d’une centaine de grandes et moyennes surfaces du département, pour recueillir les dons des clients. Si l’an dernier 59 tonnes de denrées alimentaires ont été collectées, la Banque alimentaire espère franchir cette année le cap des 60 tonnes, voire 62 tonnes. L’objectif étant de réapprovisionner les stocks et d’offrir des repas à ses 10 000 bénéficiaires. Et l’association compte sur la générosité des donneurs. D’autant plus depuis le mouvement des gilets jaunes qui a eu un impact positif, comme le confirme Jacques Méchain, responsable des collectes en Charente-Maritime :

Jacques Méchain qui nous dresse la liste des produits de première nécessité à collecter :

L’an dernier, 2000 tonnes de denrées ont été distribués en Charente-Maritime.