Le peintre-navigateur fait l’objet d’une exposition exceptionnelle à la Maison des douanes. Ça s’appelle « Œuvres vagabondes » et ça commence demain.

Dès l’âge de onze ans, Titouan Lamazou affirme sa vocation d’artiste. Une gouache de cette époque ouvre l’exposition. Yvon le Corre, son professeur de dessin au lycée, lui insuffle le goût du voyage maritime. À l’âge de 16 ans, Titouan rejoint l’école des Beaux-arts qu’il délaisse dès sa majorité pour s’embarquer vers des horizons tropicaux. Sa rencontre avec Éric Tabarly, dont il intégrera l’équipage durant deux ans, le conduit à poursuivre une courte carrière de navigateur. Pour ses victoires successives, notamment dans le premier Vendée Globe et la Route du Rhum, il est sacré champion du monde de course au large. Titouan raccroche et reprend alors définitivement ses pinceaux. Son parcours d’artiste voyageur comme son engagement lui valent d’être nommé Artiste pour la Paix de l’UNESCO en 2003. L’exposition évoque ainsi cinquante ans d’un parcours riche et varié, à travers les premiers carnets de dessins du peintre, ses portraits extraits de l’œuvre « Femmes du Monde », ses témoignages d’artiste engagé en zones de conflit, depuis la République démocratique du Congo jusqu’à ses travaux récents auprès des populations réfugiées du Sahara. Elle s’achève par une sélection de créations réalisées aux Îles Marquises en 2017 et 2018, pour sa dernière exposition « Le bateau-atelier de Titouan Lamazou », au musée du quai Branly à Paris.

L’exposition « Titouan Lamazou, œuvres vagabondes » sera présente à la Maison des douanes de Saint-Palais-sur-Mer jusqu’au 3 novembre. Une séance de dédicaces de l’artiste est prévue demain à 16h.