Nouvelle journée d’action demain dans l’Education nationale. En Charente-Maritime, le mouvement prendra la forme d’un rassemblement à 14h place de Verdun à La Rochelle, suivi d’une Assemblée générale départementale à la Maison des syndicats. Enseignants du premier et du second degré ont prévu de se mobiliser, à l’appel d’une intersyndicale CGT, FSU, FO, des parents d’élèves FCPE et de l’organisation lycéenne UNL. Une mobilisation qui fait suite à la manifestation rochelaise de samedi dernier ayant rassemblé 350 personnes, pour exiger une nouvelle fois le retrait du projet de loi du ministre Jean-Michel Blanquer. Isabelle Babin est secrétaire départementale adjointe du Snudi-FO 17, syndicat enseignant du premier degré Force ouvrière. Elle dénonce un passage en force du gouvernement :