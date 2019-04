Un appel à témoins relancé plus de 20 ans après une affaire de viols en Charente-Maritime et en région parisienne. La police recherche un homme surnommé par les enquêteurs à l’époque « le prédateur des bois ». Il est soupçonné de viols en série commis sur des adolescentes entre 1998 et 2008. La première victime a été agressée à Ballon, près de Ciré-d’Aunis. Puis, il aurait fait quatre autres victimes en région parisienne. Avec le même mode opératoire. Il enlevait des jeunes filles de 15 à 19 ans en ville, les conduisait dans un bois avant de passer à l’acte, puis de les relâcher. Toujours à visage découvert. L’individu est de type européen, âgé d’environ 60 ans aujourd’hui, mesurant entre 1,80m et 1,90m, et mince. Il a les yeux très clairs, un regard d’acier, le visage émacié avec des rides frontales, et les cheveux courts grisonnants. La police a réalisé un nouveau portrait-robot. Un numéro le 0 800 35 83 35.