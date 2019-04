On reparle des éoliennes en Charente-Maritime. Un commissaire enquêteur dénonce les méthodes très discutables d’un confrère, qui vient de donner un avis favorable au projet de Forges-d’Aunis, près d’Aigrefeuille. Huit éoliennes doivent être implantées à la plaine des fiefs. Le Palois Yvon Foucaud, dont une partie de la famille réside à Forges et qui est natif de cette commune, se montre très critique à l’égard du rapport établi par son confrère, suite à l’enquête publique qui a eu lieu du 22 janvier au 22 février. Il vient d’écrire au préfet de la Charente-Maritime pour lui demander de ne pas approuver le projet. On l’écoute :

Yvon Foucaud qui a également interpellé les services du Premier Ministre.