Le dispositif de lutte contre la pollution en mer suite au naufrage du Grande America est diminué. Un seul navire va rester sur zone à la verticale de l’épave pour traiter une légère irisation. Aucune nouvelle pollution n’a été détectée. Selon la Préfecture maritime de l’Atlantique, plusieurs dizaines de tonnes de fioul lourd à l’état solide et plusieurs centaines de tonnes d’eau polluée ont été ramassées en mer et débarquées à La Rochelle, ainsi que six conteneurs à la dérive. Mais la totalité du polluant n’a pas été récupéré. Ce qui n’exclut pas le risque de voir s’échouer un jour des boulettes de fioul résiduelles sur nos côtes. Mais de façon dispersée et limitée assurent les autorités. Parallèlement, les opérations d’inspection de l’épave ont démarré. Les premières images du sous-marin téléguidé montrent que le cargo est resté en un seul bloc.