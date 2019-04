La ligne SNCF La Rochelle/La Roche-sur-Yon fermera pendant plus d’un an pour cause de travaux. Entre mars 2020 et mai 2021. Des améliorations doivent être apportées au réseau, dans le cadre du projet de modernisation de la ligne ferroviaire Bordeaux-Nantes. Les études de projets ont été présentées et validées vendredi dernier par la SNCF. Dès le mois de juillet, un bâtiment technique sera construit à Luçon. Au total, 138 millions d’euros vont être investis.