Dans le cadre d’une étude scientifique nationale, l’établissement en lien avec le CHU de Poitiers accueille des patients atteints de troubles de l’angoisse, du stress et du sommeil depuis plus de six mois. Cette étude qui dure 2 mois permettra de recevoir gratuitement deux thérapeutiques reconnues : une cure thermale de 3 semaines et un médicament de référence de l’anxiété. Objectif : évaluer leur efficacité comparée et leur répercussion sur le cerveau. Les explications du Dr Olivier Dubois, directeur des Thermes de Saujon :

Les soins sont gratuits. Et le transport est assuré ou remboursé. Si vous correspondez au profil recherché, vous pouvez vous inscrire au 05 46 39 62 37.