Pour marquer son soutien et sa sensibilité à cette cause, le Département de la Charente-Maritime illumine de nouveau en bleu la façade de son siège aux Minimes à La Rochelle. C’est la 8e année que la collectivité s’associe à cette opération. Tous les ans, elle verse une aide de 2 000 euros à l’association Autisme Charente-Maritime pour l’aider dans son fonctionnement. Plus de 50 communes du département participent également à cette action.

Le témoignage d’Olivier Liron cet après-midi à Rochefort. Il est autiste Asperger et vient de publier son dernier livre « Enstein, le sexe et moi ». Une rencontre avec l’auteur est proposée à la librairie L’Arbre à mots. Rendez-vous à 16h.