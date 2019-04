La découverte hier d’un dépôt de matière jaune et mousseuse sur le littoral de Fouras. Le phénomène a été observé sur une longueur de 1,5km, entre le port et la pointe de la Fumée, avec une forte concentration au port. Tout risque de pollution aux hydrocarbures a d’ores et déjà été écarté par une équipe spécialisée des sapeurs-pompiers. Rien à voir donc avec le naufrage du Grande America. Et les relevés effectués sur place n’indiquent aucune toxicité des composés. Toujours est-il que ce dépôt de matière reste un mystère. Il pourrait être d’origine naturelle selon la préfecture. Des prélèvements ont été réalisés pour un examen approfondi. Les résultats seront connus dans la journée. Des opérations de pompage et de récupération manuelle ont été engagées.