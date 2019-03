Chasseurs, écologistes et protecteurs de l’environnement tentent de se fédérer pour barrer la route à EDF qui envisage sérieusement l’implantation d’une trentaine de machines au cœur de cet espace préservé. Plusieurs élus ont déjà fait savoir qu’ils y étaient opposés, à l’instar du président de la Charente-Maritime Dominique Bussereau. De quoi conforter l’association Défense des Marais de l’estuaire dans son combat lancé il y a un peu plus d’un an. On écoute son porte-parole Jean-Loup Réverier :

Et une réunion de concertation a lieu ce soir à 18h à Saint-Sorlin-de-Conac, au sud du département, pour faire le point sur les actions à mener.