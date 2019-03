La signature hier à Surgères du Contrat de dynamisation et de cohésion territoriale de La Rochelle-Ré-Aunis. Les présidents de La Rochelle agglo et des trois Communautés de communes de l’île de Ré, Aunis Atlantique et Aunis Sud se sont retrouvés autour du président de la région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset pour valider ce document très important pour le développement de ce territoire qui représente 82 communes, 244 000 habitants et 95 000 emplois. Alain Rousset qui nous explique les enjeux de ce contrat :

L’idée pour les quatre territoires concernés étant de développer des politiques cohérentes et concertées, comme le souligne Jean-François Fountaine, président de l’agglo de La Rochelle :

Des projets concrets comme sur le territoire de la Communauté de communes Aunis Sud que nous détaille son président Jean Gorioux :

L’enveloppe financière de ce contrat n’a pas encore été chiffrée. Sa durée est de trois ans.